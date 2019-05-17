Фото: нафтопровід (twitter.com/NaftogazUkraine)

Нафта також не йде в бік Польщі

Білорусь призупинила транзит нафти в Україну через відсутність вільних резервуарів в Україні для відкачування брудної російської нафти, яка перебуває у трубопроводі. Про це повідомляє прес-служба концерну "Белнефтехим".

Як відзначили в прес-службі, згідно з новим графіком прокачування, відновлення в бік України заплановано в ніч з 19 на 20 травня.

Крім того, не здійснюється і транзит нафти нафтопроводом "Дружба" в бік Польщі.

На даний час Білорусь забезпечує прокачування нафти, що відповідає стандарту, в напрямку ВАТ "Мозирський НПЗ" в обсязі, необхідному для його повного виробничого завантаження.

Нагадаємо, 19 квітня в Білорусі заявили про різке погіршення якості нафти, що надходить з території Росії по трубопроводу "Дружба". Зміст хлорорганічних сполук перевищував норму в десятки разів.

На даний час "Укртранснафта" звільнила одну нитку нафтопроводу "Дружба" від нафти з підвищеним вмістом хлорорганічних сполук, що дозволило відновити транзит по українській ділянці нафтопроводу. Повне прокачування некондиційної нафти Urals з території України в Угорщину та Словаччину може зайняти від чотирьох до шести місяців.

Питання про компенсацію додаткових витрат на проведення нестандартних робіт, пов'язаних з витісненням некондиційної нафти з нафтопроводу "Дружба" було розглянуто 14 травня в Братиславі.