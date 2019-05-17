ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Білорусь призупинила транзит нафти в Україну

Новини » Економіка    17.05.2019 - 15:55
Білорусь призупинила транзит нафти в Україну
Фото: нафтопровід (twitter.com/NaftogazUkraine)

Нафта також не йде в бік Польщі

Білорусь призупинила транзит нафти в Україну через відсутність вільних резервуарів в Україні для відкачування брудної російської нафти, яка перебуває у трубопроводі. Про це повідомляє прес-служба концерну "Белнефтехим".

Як відзначили в прес-службі, згідно з новим графіком прокачування, відновлення в бік України заплановано в ніч з 19 на 20 травня.

Крім того, не здійснюється і транзит нафти нафтопроводом "Дружба" в бік Польщі.

На даний час Білорусь забезпечує прокачування нафти, що відповідає стандарту, в напрямку ВАТ "Мозирський НПЗ" в обсязі, необхідному для його повного виробничого завантаження.

Нагадаємо, 19 квітня в Білорусі заявили про різке погіршення якості нафти, що надходить з території Росії по трубопроводу "Дружба". Зміст хлорорганічних сполук перевищував норму в десятки разів.

На даний час "Укртранснафта" звільнила одну нитку нафтопроводу "Дружба" від нафти з підвищеним вмістом хлорорганічних сполук, що дозволило відновити транзит по українській ділянці нафтопроводу. Повне прокачування некондиційної нафти Urals з території України в Угорщину та Словаччину може зайняти від чотирьох до шести місяців.

Питання про компенсацію додаткових витрат на проведення нестандартних робіт, пов'язаних з витісненням некондиційної нафти з нафтопроводу "Дружба" було розглянуто 14 травня в Братиславі.

Нафта подорожчала через зростання напруженості на Близькому Сході "Укртранснафта" вимагає від Росіє компенсації за брудну нафту
Новини України нефтьнефтепроводДружба
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся