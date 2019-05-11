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Лукашенко истребует с России компенсацию ущерба от загрязненной нефти

Новости » Экономика    11.05.2019 - 15:08
Лукашенко истребует с России компенсацию ущерба от загрязненной нефти
Фото: Александр Лукашенко (president.gov.by)

Сумма ущерба пока неизвестна, но будет очень велика

Беларусь намерена потребовать от России компенсации ущерба от поступления загрязненной нефти в нефтепровод "Дружба". Об этом заявил Александр Лукашенко, сообщается на сайте президента республики.

Отвечая на вопросы журналистов, Лукашенко отметил, что для подсчета убытков необходимо оценить степень повреждения оборудования нефтеперерабатывающих заводов. "Сейчас мы оцениваем ущерб. Обычно на месяц-полтора мы заводы останавливаем попеременно и начинаем их каждый год чистить. Ревизию проведем, и уже окончательная будет оценка", - заявил он.

Что касается конкретной суммы ущерба, она пока неизвестна, но очевидно, что будет очень велика. "Сказать эту сумму я сейчас не могу. Она окончательно будет известна после того, как мы проревизируем то, что произошло на Новополоцком НПЗ, а сейчас мы считаем убытки", - сообщил президент Беларуси.

Лукашенко крайне негативно оценивает случившееся. "Расхлябанность и разболтанность на территории России (а это тысячи километров) - и огромная труба была загрязнена ядовитой нефтью. За неделю даже трубу, по которой прокачивается нефть, на 4-5 мм, как говорят специалисты, съедает", - сказал он.

Напомним, 19 апреля в Беларуси заявили о резком ухудшении качества нефти, поступающей с территории России по трубопроводу "Дружба". Содержание хлорорганических соединений превышало норму в десятки раз.

После этого ряд стран прекратили транзит и переработку российской нефти, в том числе и Украина. В частности АО "Укртранснафта" вынужденно прекратила транзит нефти по магистральному нефтепроводу "Мозырь-Броды" (МН "Дружба") 25 апреля.

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