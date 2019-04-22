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Нефть резко подорожала на планах США запретить импорт из Ирана

Новости » Энергетика    22.04.2019 - 10:59
Нефть резко подорожала на планах США запретить импорт из Ирана
Фото: добыча нефти (ukrnafta.com)

Цена нефти Brent пробила отметку 74 доллара за баррель

Цена нефти североморской марки Brent сегодня утром, 22 апреля, впервые за несколько месяцев превысила отметку 74 доллара за баррель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные биржевых торгов на сайте РБК.

В частности, стоимость июньских фьючерсов на Brent в 10:45 по киевскому времени поднялась до 74,11 доллара за баррель. Это почти на 3% выше закрытия предыдущих торгов.

Отметим, цены на нефть уверенно растут, обновив максимумы 2019 года, на фоне сообщений о том, что США намерены объявить о полном запрете на импорт иранской нефти и пригрозить санкциями странам, которые не прекратят ее покупку.

Предполагается, что госсекретарь США Майк Помпео объявит, что со 2 мая Вашингтон больше не будет освобождать от санкций страны, которые на данный момент импортируют иранскую нефть или конденсат. В апреле объем экспорта иранской нефти составлял в среднем менее 1 миллиона баррелей в день.

Напомним, США повторно ввели санкции на экспорт иранской нефти после того, как президент Дональд Трамп в одностороннем порядке вышел из ядерного соглашения 2015 года с Ираном.

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