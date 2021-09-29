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Беларусь приостановила оказание правовой помощи Украине

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Минск, Среда 29 сентября 2021 13:51
Беларусь приостановила оказание правовой помощи Украине Фото: генпрокурор Беларуси Андрей Швед (prokuratura gov by)
Автор: Сергей Новиков

Беларусь приостановила сотрудничество с Украиной в сфере международной правовой помощи. Также приостановлена такая работа с Польшей и странами Балтии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на БЕЛТА.

По словам генпрокурора Беларуси Андрея Шведа, эти страны якобы игнорируют взятые на себя международные обязательства.

"Есть международная правовая договорная база. Она на сегодня имеет юридическую силу. Мы констатируем, что Польша, страны Балтии, Украина фактически игнорируют взятые на себя международные обязательства практически по всем преступлениям, в том числе связанным с коррупцией. Мы эту ситуацию изучаем, анализируем", - заявил он.

Он подчеркнул, что белорусская сторона на условиях взаимности также пока приостановила работу по некоторым материалам, поступившим из этих стран.

"Анализируем ситуацию. Речь идет о том, чтобы в дальнейшем инициировать какие-то консультации, чтобы внести ясность, нужны ли вообще подобного рода договоры, коль они не исполняются", - добавил Швед.

Напомним, летом лидер белорусского правящего режима Александр Лукашенко поручил закрыть границу с Украиной.

Но позже оказалось, что для туристов и обычных граждан границы остаются открытыми.

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