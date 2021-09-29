Білорусь призупинила надання правової допомоги Україні

Білорусь призупинила співпрацю з Україною у сфері міжнародної правової допомоги. Також припинена така робота з Польщею та країнами Балтії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на БЕЛТА .

За словами генпрокурора Білорусі Андрія Шведа, ці країни нібито ігнорують взяті на себе міжнародні зобов'язання.

"Є міжнародна правова договірна база. Вона на сьогодні має юридичну силу. Ми констатуємо, що Польща, країни Балтії, Україна фактично ігнорують взяті на себе міжнародні зобов'язання практично по всіх злочинах, у тому числі пов'язаних з корупцією. Ми цю ситуацію вивчаємо, аналізуємо", - заявив він.

Він підкреслив, що білоруська сторона на умовах взаємності також поки призупинила роботу за деякими матеріалами, що надійшли з цих країн.

"Аналізуємо ситуацію. Мова йде про те, щоб надалі ініціювати якісь консультації, щоб внести ясність, чи потрібні взагалі подібного роду договори, якщо вони не виконуються", - додав Швед.