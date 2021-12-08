Беларусь пригрозила Украине локальным конфликтом из-за "недружественных отношений"

По словам государственного секретаря белорусского Совбеза Александра Вольфовича, Украина якобы "начала занимать недружественную позицию" в отношении Беларуси.

"Мы в основном уделяли внимание защите западных рубежей - с Польшей, Литвой. Сегодня наша южная соседка Украина начала занимать недружественную позицию по отношению к Беларуси, хотя белорусы и украинцы всегда жили в мире, согласии и добрососедстве", - сказал Вольфович.

Он заявил, что Украина проводит военные учения "практически на государственной границе Беларуси" и все это происходит якобы под видом "борьбы с нелегальной миграцией".

"Учения проводят на полигонах. Почему-то украинское руководство их решило провести практически на государственной границе под видом борьбы с нелегальной миграцией, разворачивая группировку вооруженных сил, тяжелое вооружение, привлекая вертолеты и боевые самолеты... Хорошо, что не дошло до огнестрельных средств применения. Это может привести к локальному конфликту. Очень бы этого не хотелось", - добавил Вольфович.