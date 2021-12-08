UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Беларусь пригрозила Украине локальным конфликтом из-за "недружественных отношений"

Автор: Мария Кучерявец

В Совбезе Беларуси обвинили Украину в "недружественных отношениях" из-за якобы сосредоточения военных сил на украинско-белорусской границе. И пригрозили возможным локальным конфликтом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Белта".

По словам государственного секретаря белорусского Совбеза Александра Вольфовича, Украина якобы "начала занимать недружественную позицию" в отношении Беларуси.

"Мы в основном уделяли внимание защите западных рубежей - с Польшей, Литвой. Сегодня наша южная соседка Украина начала занимать недружественную позицию по отношению к Беларуси, хотя белорусы и украинцы всегда жили в мире, согласии и добрососедстве", - сказал Вольфович.

Он заявил, что Украина проводит военные учения "практически на государственной границе Беларуси" и все это происходит якобы под видом "борьбы с нелегальной миграцией".

"Учения проводят на полигонах. Почему-то украинское руководство их решило провести практически на государственной границе под видом борьбы с нелегальной миграцией, разворачивая группировку вооруженных сил, тяжелое вооружение, привлекая вертолеты и боевые самолеты... Хорошо, что не дошло до огнестрельных средств применения. Это может привести к локальному конфликту. Очень бы этого не хотелось", - добавил Вольфович.

Напомним, вчера белорусские пограничники пригрозили Украине "крайне жесткими мерами" в случае нарушения государственной границы.

Добавим, Беларусь обвинила украинские вертолеты Ми-8 в нарушении границы во время учений. Вертолеты, по версии белорусской стороны, якобы на километр вошли в воздушное пространство Беларуси.

Отметим, украинские пограничники отрицали нарушение границы вертолетами, но подтвердили, что во время учений авиация действительно привлекалась.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкраинаБеларусьМиграционный кризис