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В Беларуси пригрозили Украине "жесткими мерами" в случае нарушения границы

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Минск, Воскресенье 05 декабря 2021 16:49
В Беларуси пригрозили Украине "жесткими мерами" в случае нарушения границы Фото: Беларусь пригрозила Украине (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Белорусские пограничники пригрозили Украине "крайне жесткими мерами" в случае нарушения государственной границы. Вчера Беларусь обвинила украинские вертолеты якобы в незаконном пересечении границы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Sputnik Беларусь".

Принять "крайне жесткие меры" в ответ на нарушение белорусской границы в будущем пригрозил официальный представитель Мозырского пограничного мероприятия Сергей Павлов. Таким заявлением он прокомментировал вчерашние обвинения Беларуси.

Напомним, вчера Беларусь обвинила украинские вертолеты Ми-8 в нарушении границы во время учений. Вертолеты, по версии белорусской стороны, якобы на километр вошли в воздушное пространство Беларуси.

Украинские пограничники опровергли нарушение границы вертолетами, но подтвердили, что во время учений авиация действительно привлекалась.

Сегодня в Беларуси заявили, что вручили украинскому военному атташе ноту протеста.

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