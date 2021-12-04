Пограничники опровергли нарушение украинскими пилотами границы с Беларусью

В Государственной пограничной службе Украины (ГПСУ) опровергли нарушение украинскими пилотами границы с Беларусью. На данный момент официального сообщения от белорусской стороны об инциденте нет.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.

"Информация (о нарушении границы - ред.) не соответствует действительности. В рамках операции "Полесье" украинская сторона проводит учения, в том числе с применением авиации", - сказал Демченко.

Он подтвердил, что в ходе сегодняшних учений в приграничных районах использовалась авиация.

"Но украинскими пилотами нарушений государственной границы Беларуси допущены не были", - уточнил спикер Госпогранслужбы.

Демченко добавил, что на данный момент от белорусской стороны официальных сообщений об инциденте не поступало.