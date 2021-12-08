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Білорусь пригрозила Україні локальним конфліктом через "недружні відносини"

Автор: Марія Кучерявець

У Радбезі Білорусі звинуватили Україну в "недружніх відносинах" через нібито зосередження військових сил на українсько-білоруському кордоні. Та пригрозили можливим локальним конфліктом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Белта".

За словами державного секретаря білоруського Радбезу Олександра Вольфовича, Україна нібито "почала займати недружню позицію" стосовно Білорусі.

"Ми переважно приділяли увагу захисту західних рубежів - з Польщею, Литвою. Сьогодні наша південна сусідка Україна почала займати недружню позицію щодо Білорусі, хоча білоруси та українці завжди жили у мирі, злагоді та добросусідстві", - сказав Вольфович.

Він заявив, що Україна проводить військові навчання "практично на державному кордоні Білорусі" і все це відбувається нібито під виглядом "боротьби з нелегальною міграцією".

"Учення проводять на полігонах. Чомусь українське керівництво їх вирішило провести практично на державному кордоні під виглядом боротьби з нелегальною міграцією, розгортаючи угруповання збройних сил, важке озброєння, залучаючи гелікоптери та бойові літаки... Добре, що не дійшло до вогнепальних засобів застосування. Це може призвести до локального конфлікту. Дуже б цього не хотілося", - додав Вольфович.

Нагадаємо, вчора білоруські прикордонники пригрозили Україні "вкрай жорсткими заходами" у випадку порушення державного кордону.

Додамо, Білорусь звинуватила українські вертольоти Мі-8 у порушенні кордону під час навчань. Вертольоти, за версією білоруської сторони, нібито на кілометр увійшли в повітряний простір Білорусі.

Зазначимо, українські прикордонники заперечили порушення кордону вертольотами, але підтвердили, що під час навчань авіація дійсно залучалася.

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