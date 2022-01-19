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В Беларусь прибыли первые подразделения российских военных с техникой

Автор: Сергей Пышкин

В Беларусь прибыли первые подразделения Вооруженных сил Российской Федерации. Готовятся к началу военных учений.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание TACC.

"Подразделения Восточного военного округа, привлекаемые к проверке сил реагирования Союзного государства, со штатной техникой и вооружением совершили марш комбинированным способом своим ходом и железнодорожным транспортом на незнакомые полигоны к местам выполнения учебных задач на территории Республики Беларусь", - отмечает пресс-службу Минобороны России.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в США считают, что Российская Федерация перебрасывает военных в Беларусь с целью расширения маршрутов для вторжение на территорию Украины.

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд также отметила совместные военные учения России и Беларуси. По ее словам, это указывает на агрессивный настрой Москвы.

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