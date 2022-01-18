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Учения России и Беларуси подчеркивают агрессивное настроение против Украины, - постпред США

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Вашингтон, Вторник 18 января 2022 18:42
Учения России и Беларуси подчеркивают агрессивное настроение против Украины, - постпред США Фото: постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Совместные военные учения России и Беларуси являются еще одним сигналом агрессивного настроения Москвы против Украины. В случае вторжения на украинскую территорию РФ атакует устав ООН и понесет ответственность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постоянного представителя США при ООН Линду Томас-Гринфилд.

По ее словам, США встревожены военными учениями России и Беларуси. Сообщения о совместных маневрах на белорусской территории - это сигнал о том, что РФ агрессивно настроена против Украины.

"Если Россия вторгнется в Украину, то это будет атакой на устав ООН", - сказала в интервью The Washington Post Томас-Гринфилд.

Она уточнила, что США и союзники будут действовать, в том числе, в Совете безопасности ООН, и Россия должна быть готова к этому. "Мы уже провели в Нью-Йорке обсуждения с рядом коллег", - добавила дипломат.

Напомним, ранее лидер правящего в Беларуси режима Александр Лукашенко заявил о необходимости провести совместные учения с Россией.

Отметим, после заявления Лукашенко стало известно о внезапной проверке сил реагирования Союзного государства перед совместными российско-белорусскими учениями в феврале.

Как сообщало РБК-Украина, в Беларусь уже начали прибывать российские войска.

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