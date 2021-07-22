В Беларусь прибыл военный эшелон из России: что происходит

Так, воинский эшелон прибыл на железнодорожную станцию Полонка.

В РФ уточнили, что ближайшей задачей является "без нарушений требований безопасности разгрузить вооружение и военную технику, убыть в назначенный район и приступить к оборудованию полевого лагеря".

В Минобороны Беларуси уточнили, что "гостей в погонах встретили хлебом и солью", происходило это под звуки военного оркестра.

Фото: в Беларусь из России прибыл военный эшелон (mil.by)