RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Білорусь прибув військовий ешелон з Росії: що відбувається

Автор: РБК-Україна

Перший військовий ешелон з військовослужбовцями і технікою з Росії прибув до Бреста (Білорусь). Там проходитиме підготовка спільного стратегічного навчання "Захід-2021".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Міноборони Білорусі.

Так, військовий ешелон прибув на залізничну станцію Полонка.

У РФ уточнили, що найближчим завданням є "без порушень вимог безпеки розвантажити озброєння і військову техніку, убути в призначений район і приступити до обладнання польового табору".

У Міноборони Білорусі уточнили, що "гостей у погонах зустріли хлібом і сіллю", відбувалося це під звуки військового оркестру.

Фото: в Білорусь з Росії прибув військовий ешелон (mil.by)

Раніше Лукашенко заявив, що Росія поставить в Білорусь сучасне озброєння.

Нагадаємо, Володимир Зеленський назвав загрозою для України "справжня союзна держава" Росії та Білорусі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Білорусьвійськові