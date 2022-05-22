Білорусь наблизила російські "Іскандери" до кордону з Україною

Білорусь наблизила до кордону з України російські "Іскандери". Це сталося вперше за два місяці війни на території нашої країни.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал " Беларускі Гаюн ".

Попри те, що Російська Федерація відступила з київського напрямку, Білорусь й надалі зберігає частину російської техніки та особового складу окупанта на своїх територіях. Іноді ж, продовжують фіксувати й запуски ракет з території країни.

Зазначається, що пріоритетом відстеження на цей час є:

ТРК "Точка-У";

РСЗВ "Смерч";

РСЗВ "Град";

ВТРК "Іскандер".

Сьогодні ж, вперше за довгий час, моніторингова група зафіксувала переміщення "Іскандерів" до кордону з Україною.