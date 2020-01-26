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В Беларусь поступила первая партия нефти из Норвегии

Новости » Экономика     26.01.2020 - 12:34
В Беларусь поступила первая партия нефти из Норвегии
Фото: нефтепровод (twitter.com/NaftogazUkraine)

Контракт на поставку российской нефти в Белоруссию истек 1 января

Первая партия норвежской нефти поступила на белорусский завод "Нафтан". Об этом сообщает БелТА.

Как отмечается, утром 26 января из Клайпедского порта в Новополоцк по железной дороге прибыло 59 цистерн с 3,5 тыс. т нефти. Вся партия нефти из Норвегии, перевезенная судном Breiviken, - 86 тыс. т. - поступит на белорусский завод в течение двух недель.

Контракт на поставку российской нефти в Белоруссию истек 1 января.

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Беларусь планирует 30% нефти закупать из Украины. При этом он отметил, что РФ может не согласится на поставку нефти из Казахстана.

Он также констатировал, что экономические условия, в которых приходится работать Беларуси, усложняются.

Ранее сообщалось, Беларусь закупила 80 тысяч тонн норвежской нефти после недоговоренностей о транзите российской нефти. Поставка нефти будет осуществляться через порт в литовской Клайпеде на нефтеперерабатывающий завод "Нафтан" в 20-х числах января.

Кроме того, Беларусь приостановила экспорт нефтепродуктов с 1 января этого года из-за прекращения поставок российской нефти в страну.

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