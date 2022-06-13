Беларусь не может быть посредником между Украиной и РФ. Подоляк назвал причину

Беларусь не может быть посредником в переговорах между Украиной и Россией из-за полномасштабного вторжения или одной из сторон этого процесса.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью изданию "Зеркало" .

"Поведение Беларуси будет описано юридическими формулами как страна-сателлит, которая способствовала вторжению в суверенное государство. И территориально, и инфраструктурно, и разведданными", - заявил он.

Подоляк выразил мнение, что Лукашенко не понимает, как работает международное право и что оно не имеет срока давности по военным преступлениям.

"Одно дело, когда ты танцуешь, избивая оппозицию, закрываешь СМИ и лишаешь людей конкурентной политической системы, а другое, когда юридически будут доказаны факты соучастия в тех или иных военных преступлениях. Все, что происходило в Киевской области, делали российские военные части, которые заходили с территории Беларуси. Я хочу, чтобы официальные лица Беларуси начали об этом думать", - добавил он.