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Беларусь не может быть посредником между Украиной и РФ. Подоляк назвал причину

Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Беларусь не может быть посредником в переговорах между Украиной и Россией из-за полномасштабного вторжения или одной из сторон этого процесса.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью изданию "Зеркало".

"Поведение Беларуси будет описано юридическими формулами как страна-сателлит, которая способствовала вторжению в суверенное государство. И территориально, и инфраструктурно, и разведданными", - заявил он.

Подоляк выразил мнение, что Лукашенко не понимает, как работает международное право и что оно не имеет срока давности по военным преступлениям.

"Одно дело, когда ты танцуешь, избивая оппозицию, закрываешь СМИ и лишаешь людей конкурентной политической системы, а другое, когда юридически будут доказаны факты соучастия в тех или иных военных преступлениях. Все, что происходило в Киевской области, делали российские военные части, которые заходили с территории Беларуси. Я хочу, чтобы официальные лица Беларуси начали об этом думать", - добавил он.

Напомним, ранее в Беларуси заявили, что война в Украине должна решаться на основе баланса интересов трех стран, потребовав для страны гарантии безопасности.

Кроме того, ранее Александр Лукашенко заявил, что война в Украине "затянулась".

При этом он утверждает, что Беларусь не будет принимать участия в войне против Украины.

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БеларусьИрина ПодолякВойна России против Украины