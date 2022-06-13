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Білорусь не може бути посередником між Україною і РФ. Подоляк назвав причину

Фото: радник глави офісу президента Михайло Подоляк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Білорусь не може бути посередником у переговорах між Україною і Росією через повномасштабне вторгнення або однієї зі сторін цього процесу.

Про це заявив радник керівника офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю виданню "Дзеркало".

"Поведінка Білорусі буде описана юридичними формулами як країна-Сателіт, яка сприяла вторгненню в суверенну державу. І територіально, і інфраструктурно, і розвідданими", - заявив він.

Подоляк висловив думку, що Лукашенко не розуміє, як працює міжнародне право і що воно не має терміну давності по військових злочинах.

"Одна справа, коли ти танцюєш, б'ючи опозицію, закриваєш ЗМІ і позбавляєш людей конкурентної політичної системи, а інша, коли юридично будуть доведені факти співучасті в тих чи інших військових злочинах. Все, що відбувалося в Київській області, робили російські військові частини, які заходили з території Білорусі. Я хочу, щоб офіційні особи Білорусі почали про це думати", - додав він.

Нагадаємо, раніше в Білорусі заявили, що війна в Україні повинна вирішуватися на основі балансу інтересів трьох країн, зажадавши для країни гарантії безпеки.

Крім того, раніше Олександр Лукашенко заявив, що війна в Україні "затягнулася".

При цьому він стверджує, що Білорусь не братиме участі у війні проти України.

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БілорусьІрина ПодолякВійна Росії проти України