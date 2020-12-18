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Беларусь подготовила ответные санкции против ЕС

Автор: Игорь Литвиненко

Беларусь подготовила ответные санкции против Европейского союза. При этом в Минске назвали введенные ранее санкции со стороны ЕС "недальновидным и ущербным решением".

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Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси Анатолий Глаз.

В Минске считают санкционную политику Евросоюза "попыткой внешнего вмешательства во внутренние дела Беларуси".

"Наши ответные меры уже подготовлены. Некоторые из них довольно чувствительны. Пусть отдельные европейские оппоненты потом не удивляются и не пытаются перекладывать вину. Все предельно ясно", - заявили в МИД Беларуси.

Напомним, вчера Евросоюз утвердил третий пакет санкций против Беларуси. Санкции направлены против режима Александра Лукашенко. В частности, в "черный список" ЕС попали семь белорусских компаний.

Ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Европейский союз может расширить санкции против режима Лукашенко. Брюссель требует от него пойти на уступки протестующим и прекратить насилие против белорусского народа.

Также РБК-Украина писало, что Беларусь подготовила санкции против ряда официальных лиц Украины.

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