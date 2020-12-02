В ЕС пригрозили Лукашенко новыми санкциям и требуют пойти на уступки

Фото: Хайко Маас (РБК-Украина)

Европейский союз может расширить санкции против режима Александра Лукашенко. От него требуют пойти на уступки и прекратить насилие против белорусского народа.

Об этом во время Минского форума заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

По его словам, ранее введенные санкции со стороны ЕС против Беларуси направлены на сторонников правящего режима.

"Поскольку Лукашенко и его правящая клика продолжают полагаться на дубинки вместо серьезного национального диалога, мы в Европейском союзе ввели санкции и недавно ужесточили их. И если Лукашенко и его сторонники не уступят, мы расширим эти санкции. Важно отметить, что мы нацелены при помощи санкций на столпы режима Лукашенко", - заявил Маас.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что Европейский союз приступил к работе над третьим пакетом санкций против Беларуси.

Также РБК-Украина писало, что в ЕС признали, что Лукашенко контролирует ситуацию в Беларуси.

Кроме этого лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила о готовности усилить давлении на Лукашенко.