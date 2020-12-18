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Білорусь підготувала санкції у відповідь проти ЄС

Автор: Игорь Литвиненко

Білорусь підготувала санкції у відповідь проти Європейського союзу. При цьому в Мінську назвали введені раніше санкції з боку ЄС "недалекоглядним і неповноцінним рішенням".

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Про це заявив прес-секретар Міністерства закордонних справ Білорусі Анатолій Очей.

У Мінську вважають санкційну політику Євросоюзу "спробою зовнішнього втручання у внутрішні справи Білорусі".

"Наші заходи у відповідь вже підготовлені. Деякі з них досить чутливі. Нехай окремі європейські опоненти потім не дивуються і не намагаються перекладати провину. Все гранично ясно", - заявили в МЗС Білорусі.

Нагадаємо, вчора Євросоюз затвердив третій пакет санкцій проти Білорусі. Санкції спрямовані проти режиму Олександра Лукашенка. Зокрема, в "чорний список" ЄС потрапили сім білоруських компаній.

Раніше міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас заявив, що Європейський союз може розширити санкції проти режиму Лукашенка. Брюссель вимагає від нього піти на поступки протестувальникам і припинити насильство проти білоруського народу.

Також РБК-Україна писало, що Білорусь підготувала санкції проти низки офіційних осіб України.

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