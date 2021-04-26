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Беларусь не планирует закрывать посольства в странах ЕС и Украине

Автор: Артур Родивилов

Беларусь не планирует закрывать посольства в европейских странах и Украине. Сокращения будет в тех странах, с которыми у Минска небольшой товарооборот.

Об этом заявил в эфире телеканала ОНТ министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.

Он отметил, что министерство понимает, что "однажды закрыв то или иное дипломатическое загранучреждение, сложнее потом его будет открыть".

"Сокращаем мы посольства там, где нам уже невыгодно держать посольства в силу малого товарооборота, низкого экспорта в ту или иную страну. Поэтому мы в нескольких странах сократим наши посольства. Но это не касается, как было сказано, европейских стран, Украины и так далее", - подчеркнул Макей.

Глава внешнеполитического ведомства заявил, что МИД готов иметь нормальные отношения со всеми партнёрами, в том числе и представителями коллективного Запада.

"Но если кто-то не хочет этого, то мы вынуждены искать более надёжных союзников в других регионах. Россия остается нашим основным, естественно, союзником и партнером. И даже если мы говорим о многовекторности, то это не значит, что мы отходим от восточного направления", - сказал он.

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что оппоненты власти стремятся все делать для того, чтобы сломать страну. По его словам, Украина упала, а вот Беларусь еще держится.

Ранее эстонская разведка заявила, что нападение российской армии на Украину и страны Балтии из территории Беларуси становится все более реальным из-за превращения этого союзного Кремлю государства фактически на еще один военный округ РФ.

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