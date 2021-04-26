Білорусь не планує закривати посольства в країнах ЄС та Україні

Білорусь не планує закривати посольства в європейських країнах і Україні. Скорочення буде в тих країнах, з якими у Мінська невеликий товарообіг.

Він зазначив, що Міністерство розуміє, що "одного разу закривши ту чи іншу дипломатичну закордонну установу, складніше потім її буде відкрити".

"Скорочуємо ми посольства там, де нам вже невигідно тримати посольства в силу малого товарообігу, низького експорту в ту чи іншу країну. Тому ми в декількох країнах скоротимо наші посольства. Але це не стосується, як було сказано, європейських країн, України і так далі", - підкреслив Макей.

Глава зовнішньополітичного відомства заявив, що МЗС готове мати нормальні відносини з усіма партнерами, в тому числі і представниками колективного заходу.

"Але якщо хтось не хоче цього, то ми змушені шукати більш надійних союзників в інших регіонах. Росія залишається нашим основним, природно, союзником і партнером. І навіть якщо ми говоримо про багатовекторність, то це не означає, що ми відходимо від східного напрямку", - сказав він.