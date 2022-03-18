Беларусь не планирует размещать на своей территории ядерное оружие,- Лукашенко

Беларусь не планирует размещать никакие виды ядерных вооружений на своей территории. В то же время Александр Лукашенко назвал условие при котором страна может пересмотреть свою позицию.

"Я не планирую размещать здесь ядерное оружие, производить здесь ядерное оружие, создавать и использовать ядерное оружие против любого. Такого никогда не было в планах белорусского руководства и в моих планах", - заявил Лукашенко.

В то же время как отметил Лукашенко, если якобы США, Франция и Британия расположат ядерное оружие в непосредственной близости к Беларуси, например на территории Польши, Литвы или же Украины - его стране придется требовать от главы Кремля Владимира Путина вернуть оружие, которое когда-то было передано России.