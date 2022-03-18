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Беларусь не планирует размещать на своей территории ядерное оружие,- Лукашенко

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Пятница 18 марта 2022 20:01
Беларусь не планирует размещать на своей территории ядерное оружие,- Лукашенко Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Сергей Пышкин

Беларусь не планирует размещать никакие виды ядерных вооружений на своей территории. В то же время Александр Лукашенко назвал условие при котором страна может пересмотреть свою позицию.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Sputnik.

"Я не планирую размещать здесь ядерное оружие, производить здесь ядерное оружие, создавать и использовать ядерное оружие против любого. Такого никогда не было в планах белорусского руководства и в моих планах", - заявил Лукашенко.

В то же время как отметил Лукашенко, если якобы США, Франция и Британия расположат ядерное оружие в непосредственной близости к Беларуси, например на территории Польши, Литвы или же Украины - его стране придется требовать от главы Кремля Владимира Путина вернуть оружие, которое когда-то было передано России.

Напомним, РБК-Украина писало о том, как Российская Федерация прибегает к спекуляциям вокруг возможного применения ядерного оружия на фоне войны против Украины.

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