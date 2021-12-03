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Беларусь планирует в ответ ввести санкции против Запада

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Пятница 03 декабря 2021 15:08
Беларусь планирует в ответ ввести санкции против Запада Фото: Александр Лукашенко (president.gov.by)
Автор: Сергей Пышкин

Недавно ЕС и ряд других стран ввели санкции против Беларуси на фоне миграционного кризиса. Минск, со своей стороны, планирует согласовать экономические ограничения в качестве ответной меры.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Белта".

По словам премьера Романа Головченко, во время совещания с президентом, был обсужден очередной пакет санкций в отношении Беларуси.

"Во-первых, это нелегитимно. Во-вторых, от этого страдают граждане, о которых они якобы пекутся, предприятия. Но тем не менее эти решения приняты", - заявил Головченко.

Как отметил премьер, Минск якобы несколько раз откладывал принятие жестких мер против Запада, рассчитывая на благоразумие другой стороны.

"Оно не было проявлено, поэтому мы подготовили и в ближайшие дни введем пакет ответных мер экономического реагирования на те ограничительные действия, которые приняты в отношении нашей страны", - добавил Головченко.

Напомним, РБК-Украина писало о том, кто попал в пятый пакет санкций ЕС против Беларуси.

Соединенные Штаты, Великобритания и Канада также ввели ограничения против страны из-за пренебрежения международным правом со стороны режима Александра Лукашенко.

Тем временем у Лукашенко призывают европейских политиков одуматься.

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