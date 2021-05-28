Беларусь в ответ высылает двух литовских дипломатов

Министерство иностранных дел Беларуси высылает из страны двух литовских дипломатов. Такое решение принято в ответ на действия внешнеполитического ведомства Литвы.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Беларуси .

"Расцениваем сегодняшнее решение Вильнюса о высылке белорусских дипломатов как совершенно необоснованный шаг. Одно из логичных объяснений - в Литве сознательно повышают градус эскалации в отношениях с Беларусью", - заявил пресс-секретарь МИДа Анатолий Глаз.

Литовские дипломаты должны покинуть страну в течение семи дней.

"Следуя принципу взаимности, мы были вынуждены принять сегодня зеркальные меры и объявить персонами нон грата двух литовских дипломатов за деятельность, несовместимую со статусом дипломатического сотрудника. Им предложено покинуть Беларусь в течение семи дней", - добавил спикер МИДа.