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Білорусь у відповідь висилає двох литовських дипломатів

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Мінськ, П'ятниця 28 травня 2021 18:44
Білорусь у відповідь висилає двох литовських дипломатів Фото: Білорусь у відповідь висилає двох литовських дипломатів (facebook.com/belarusmfa)
Автор: РБК-Україна

Міністерство закордонних справ Білорусі висилає з країни двох литовських дипломатів. Таке рішення прийнято у відповідь на дії зовнішньополітичного відомства Литви.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ Білорусі.

"Розцінюємо сьогоднішнє рішення Вільнюса про висилку білоруських дипломатів як абсолютно необґрунтований крок. Одне з логічних пояснень - в Литві свідомо підвищують градус ескалації у відносинах з Білоруссю", - заявив прес-секретар МЗС Анатолій Глаз.

Литовські дипломати повинні покинути країну протягом семи днів.

"Дотримуючись принципу взаємності, ми були змушені прийняти сьогодні дзеркальні заходи і оголосити персонами нон грата двох литовських дипломатів за діяльність, несумісну зі статусом дипломатичного співробітника. Їм запропоновано покинути Білорусь протягом семи днів", - додав спікер МЗС.

Нагадаємо, сьогодні МЗС Литви оголосив, що висилає двох Білоруських дипломатів. За словами глави зовнішньополітичного відомства Габріелюса Ландсбергіса, з Литви висилають двох співробітників білоруських спецслужб, які прикривалися дипломатами.

Раніше повідомлялося, що Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO) вирішила провести розслідування примусової посадки літака Ryanair в Білорусі.

Крім того, розслідування проведе Американське ФБР у співпраці з польською та литовською владою.

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