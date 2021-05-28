Фото: Білорусь у відповідь висилає двох литовських дипломатів (facebook.com/belarusmfa)

Міністерство закордонних справ Білорусі висилає з країни двох литовських дипломатів. Таке рішення прийнято у відповідь на дії зовнішньополітичного відомства Литви.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ Білорусі.