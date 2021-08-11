Беларусь в ответ на санкции отменила согласие на назначение посла США

Американский дипломат Джули Фишер, которая должна была стать послом США в Беларуси, так и не смогла приехать в Минск, потому что белорусский режим не предоставил ей визу. Теперь белорусская сторона вообще отменила согласие на назначение.

Вместе с тем белорусский режим предложил американской стороне сократить свою дипломатическую миссию в Минске до пяти человек.

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Эту информацию уже подтвердили в Министерстве иностранных дел Беларуси. В ведомстве заявили, что США потеряли доверие со стороны Беларуси, поэтому Минск не видит оснований для пребывания американских дипломатов на территории страны.

"Поэтому американской стороне предложено до 1 сентября сократить численность своего посольства в Минске до 5 человек... Согласование всех новых проектов, грантов и программ по линии правительства США с нашей стороны приостанавливается до момента возврата такого доверия", - заявил представитель МИД.