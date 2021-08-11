UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Беларусь в ответ на санкции отменила согласие на назначение посла США

Автор: Дмитрий Левицкий

Беларусь ответила на новые санкции против режима Александра Лукашенко со стороны Соединенных Штатов Америки. Минск отозвал свое согласие на назначение американского посла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на белорусское издание "Наша Нива".

Американский дипломат Джули Фишер, которая должна была стать послом США в Беларуси, так и не смогла приехать в Минск, потому что белорусский режим не предоставил ей визу. Теперь белорусская сторона вообще отменила согласие на назначение.

Вместе с тем белорусский режим предложил американской стороне сократить свою дипломатическую миссию в Минске до пяти человек.

Обновлено.

Эту информацию уже подтвердили в Министерстве иностранных дел Беларуси. В ведомстве заявили, что США потеряли доверие со стороны Беларуси, поэтому Минск не видит оснований для пребывания американских дипломатов на территории страны.

"Поэтому американской стороне предложено до 1 сентября сократить численность своего посольства в Минске до 5 человек... Согласование всех новых проектов, грантов и программ по линии правительства США с нашей стороны приостанавливается до момента возврата такого доверия", - заявил представитель МИД.

Напомним, 9 августа, в годовщину начала протестов в Беларуси, президент США Джо Байден ввел дополнительные санкции против режима Лукашенко.

Как писало РБК-Украина, под американскими санкциями оказались в частности, предприятие "Беларуськалий" и Национальный олимпийский комитет Беларуси.

После этого Лукашенко поручил правительству выработать меры в ответ на новые санкции.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиБеларусьСанкции