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Білорусь у відповідь на санкції скасувала згоду на призначення посла США

Автор: Дмитро Левицький

Білорусь відповіла на нові санкції проти режиму Олександра Лукашенка з боку Сполучених Штатів Америки. Мінськ відкликав свою згоду на призначення американського посла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на білоруське видання "Наша Нива".

Американський дипломат Джулі Фішер, яка мала стати послом США в Білорусі, так і не змогла приїхати в Мінськ, бо білоруський режим не надав їй візу. Тепер білоруська сторона взагалі скасувала згоду на призначення.

Разом з тим білоруський режим запропонував американській стороні скоротити свою дипломатичну місію в Мінську до п'яти людей.

Оновлено.

Цю інформацію вже підтвердили в Міністерстві закордонних справ Білорусі. У відомстві заявили, що США втратили довіру з боку Білорусі, тому Мінськ не бачить підстав для перебування американських дипломатів на території країни.

"Через це американській стороні запропоновано до 1 вересня скоротити чисельність свого посольства в Мінську до 5 осіб... Узгодження всіх нових проектів, грантів і програм по лінії уряду США з нашого боку призупиняється до моменту повернення такої довіри", - заявив речник МЗС.

Нагадаємо, 9 серпня, у річницю початку протестів у Білорусі, президент США Джо Байден запровадив додаткові санкції проти режиму Лукашенка.

Як писало РБК-Україна, під американськими санкціями опинилися, зокрема, підприємство "Білоруськалій" та Національний олімпійський комітет Білорусі.

Після цього Лукашенко доручив уряду виробити заходи у відповідь на нові санкції.

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