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Білорусь заперечує порушення повітряного простору Литви

Мінськ, Понеділок 24 серпня 2020 15:20
Білорусь заперечує порушення повітряного простору Литви
Фото: полковник Олег Орлов (t.me/modmilby)
Автор: Дмитро Левицький

Міноборони стверджує, що пілоти діяли лише в повітряному просторі Білорусі

Дії білоруських пілотів розцінюються як такі, що абсолютно відповідають міжнародному та національному законодавствам. Пілоти діяли виключно у повітряному просторі Білорусі.

Таку заяву зробив командувач Військово-повітряних сил та військами протиповітряної оборони полковник Олег Орлов, передає Міністерство оборони Білорусі.

В оборонному відомстві стверджують, що білоруські пілоти не порушували державного кордону Литви.

"Хотілося б всіх попередити: ми виконуємо нашу роботу і будемо її виконувати й надалі рішуче, відповідно до нашого законодавства", - наголосив Орлов.

Нагадаємо, сьогодні білоруські військові заявили про нібито спробу порушення повітряного простору країни з боку Литви.

З литовської території випустили зонд з восьми повітряних куль з нібито антидержавною символікою. Військові за допомогою вертольотів припинили політ куль.

Зі свого боку Литва звинуватила білоруських військових у порушенні повітряного простору країни; у Вільнюсі заявили, що білоруський вертоліт порушив литовський кордон.

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