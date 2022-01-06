Білорусь відправила в Казахстан своїх "миротворців"

Міністр оборони Білорусі Віктор Хренін оголосив про відправу білоруських військових в Казахстан. Вони на прохання президента Казахстану допоможуть владі придушити масові протести.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Білорусі .

За словами Хреніна, в Казахстан вже вилетіла підготована "миротворча" рота зі складу 103-ї повітряно-десантної Вітебської бригади сил спеціальних операцій. Всі військові служать за контрактом. Перед відправкою підрозділ пройшов комплекс навчань.

"За результатами розмови з міністром оборони Казахстану, що відбулася, ми бачимо їх повну рішучість до наведення порядку та недопущення порушення конституційного ладу. Ми готові надати їм всю можливу допомогу в рамках взятих на нас зобов'язань", - заявив Хренін.