ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Беларусь отменила самоизоляцию для туристов: кого это касается

Новина українською →
Белоусь, Четверг 15 июля 2021 18:37
Беларусь отменила самоизоляцию для туристов: кого это касается Фото: в Беларуси отменили самоизоляцию и изменили правила въезда для некоторых туристов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Совет министров Беларуси принял решение отменить обязательную самоизоляцию для людей, въезжающих в страну. Отныне республика обязывает иметь при себе сертификат о вакцинации от коронавируса.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Минздрав Беларуси.

Согласно постановлению правительства, начиная с 14 июля текущего года, Беларусь отменяет обязательную самоизоляцию для тех, кто прибывает из стран, включенных в красную зону (где регистрируется наибольшее количество случаев заражения на коронавирус).

"Отменена необходимость нахождения в самоизоляции для лиц, прибывающих на территорию Республики Беларусь из стран, включенных в перечень стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19 и имеющих сертификат о проведенном курсе вакцинации от COVID-19", - пишет пресс-служба Минздрава Беларуси.

Стоит отметить, что полный курс вакцинации перед въездом в Беларусь должен быть:

  • завершен не менее чем за месяц;
  • завершен не более чем за год.
Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство здравоохранения Украины Беларусь Коронавирус
NEWS
В Киеве на акции под Радой произошла стычка
В Киеве на акции под Радой произошла стычка
DAILY
ОАСК под прицелом. Что мешает власти ликвидировать Окружной админсуд Киева
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина ОАСК под прицелом. Что мешает власти ликвидировать Окружной админсуд Киева