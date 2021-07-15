Білорусь скасувала самоізоляцію для туристів: кого це стосується

Рада міністрів Білорусі прийняла рішення скасувати обов’язкову самоізоляцію для людей, яка в’їжджають до країни. Відтепер республіка зобов’язує мати при собі сертифікат про вакцинацію від коронавірусу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал МОЗ Білорусі .

Відповідно до постанови уряду, починаючи з 14 липня поточного року, Білорусь скасовує обов’язкову самоізоляцію для тих, хто прибуває з країн, включених в червону зону (де реєструється найбільша кількість випадків зараження на коронавірус).

"Скасовано необхідність знаходження в самоізоляції для осіб, які прибувають на територію Республіки Білорусь з країн, включених в перелік країн, в яких реєструються випадки інфекції COVID-19, і мають сертифікат про проведений курс вакцинації від COVID-19", - пише пресслужба МОЗ Білорусі.

Варто відзначити, що повний курс вакцинації перед в’їздом до Білорусі повинен бути: