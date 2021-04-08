Беларусь отключила линии электропередачи с Литвой

Беларусь отключила трансграничные линии электропередачи (ЛЭП) с Литвой. В стране проводят испытания надежности белорусской энергосистемы.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Беларуси, передает "БелТА".
Испытания проводятся для проверки надежности работы белорусской энергосистемы с учетом планируемого выхода энергосистем стран Балтии из энергокольца БРЭЛЛ, объединяющего Беларусь, Россию, Эстонию, Латвию и Литву.
"В Беларуси начались испытания энергосистемы с отключением трансграничных линий электропередачи с Литвой, - говорится в сообщении.
Напомним, пезидент Литвы Гитанас Науседа выразил обеспокоенность намерениями России "поглотить" Беларусь как независимое государство.
Отметим, Беларусь закрыла границы с Украиной, Литвой, Латвией и Польшей. Меру объяснили ситуацией с коронавирусом в соседних странах.
Ранее сообщалось, что после заявления президента Беларуси Александра Лукашенко о необходимости закрыть границу белорусов перестали пропускать в страну. Было известно о случаях отказа в пересечении границы тем, кто едет из Польши и Литвы.