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Беларусь отключила линии электропередачи с Литвой

Автор: Анастасия Рокитна

Беларусь отключила трансграничные линии электропередачи (ЛЭП) с Литвой. В стране проводят испытания надежности белорусской энергосистемы.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Беларуси, передает "БелТА".

Испытания проводятся для проверки надежности работы белорусской энергосистемы с учетом планируемого выхода энергосистем стран Балтии из энергокольца БРЭЛЛ, объединяющего Беларусь, Россию, Эстонию, Латвию и Литву.

"В Беларуси начались испытания энергосистемы с отключением трансграничных линий электропередачи с Литвой, - говорится в сообщении.

Напомним, пезидент Литвы Гитанас Науседа выразил обеспокоенность намерениями России "поглотить" Беларусь как независимое государство.

Отметим, Беларусь закрыла границы с Украиной, Литвой, Латвией и Польшей. Меру объяснили ситуацией с коронавирусом в соседних странах.

Ранее сообщалось, что после заявления президента Беларуси Александра Лукашенко о необходимости закрыть границу белорусов перестали пропускать в страну. Было известно о случаях отказа в пересечении границы тем, кто едет из Польши и Литвы.

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