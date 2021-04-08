Білорусь відключила лінії електропередачі з Литвою

Білорусь відключила транскордонні лінії електропередачі (ЛЕП) з Литвою. В країні проводять випробування надійності білоруської енергосистеми.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства енергетики Білорусі, передає "БелТА".
Випробування проводяться для перевірки надійності роботи білоруської енергосистеми з урахуванням планованого виходу енергосистем країн Балтії з енергокільця БРЕЛЛ, що об'єднує Білорусь, Росію, Естонію, Латвію і Литву.
"У Білорусі почалися випробування енергосистеми з відключенням транскордонних ліній електропередачі з Литвою, - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, президент Литви Гітанас Науседа висловив стурбованість намірами Росії "поглинути" Білорусь", як незалежну державу.
Зазначимо, Білорусь закрила кордони з Україною, Литвою, Латвією і Польщею. Запобіжний захід пояснили ситуацією з коронавірусом в сусідніх країнах.
Раніше повідомлялося, що після заяви президента Білорусі Олександра Лукашенка про необхідність закрити кордон білорусів перестали пропускати в країну. Було відомо про випадки відмови в перетині кордону тим, хто їде з Польщі та Литви.