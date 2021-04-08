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Білорусь відключила лінії електропередачі з Литвою

Автор: Анастасія Рокитна

Білорусь відключила транскордонні лінії електропередачі (ЛЕП) з Литвою. В країні проводять випробування надійності білоруської енергосистеми.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства енергетики Білорусі, передає "БелТА".

Випробування проводяться для перевірки надійності роботи білоруської енергосистеми з урахуванням планованого виходу енергосистем країн Балтії з енергокільця БРЕЛЛ, що об'єднує Білорусь, Росію, Естонію, Латвію і Литву.

"У Білорусі почалися випробування енергосистеми з відключенням транскордонних ліній електропередачі з Литвою, - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, президент Литви Гітанас Науседа висловив стурбованість намірами Росії "поглинути" Білорусь", як незалежну державу.

Зазначимо, Білорусь закрила кордони з Україною, Литвою, Латвією і Польщею. Запобіжний захід пояснили ситуацією з коронавірусом в сусідніх країнах.

Раніше повідомлялося, що після заяви президента Білорусі Олександра Лукашенка про необхідність закрити кордон білорусів перестали пропускати в країну. Було відомо про випадки відмови в перетині кордону тим, хто їде з Польщі та Литви.

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