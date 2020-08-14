Беларусь освободила еще двух задержанных украинцев, - МИД

Беларусь отпустила еще двух украинцев, которые были задержаны в ходе протестов. Всего на свободу вышли уже пятеро граждан Украины.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин.

По его словам, среди освобожденных - Роман Шишко и Павел Чернявский. Последний после выхода из изолятора почувствовал себя не хорошо и был госпитализирован. Его травма оказалась несерьезной и он вернулся домой.

"Этот день выдался весьма продуктивным. На свободу вышли целых пять граждан Украины. Все они находятся в безопасности", - сообщил Енин.

Он добавил, что всем освобожденным украинцам была предложена помощь для возвращения в Украину. Некоторые из них выразили готовность вернуться, однако кто именно Евгений Енин не уточнил.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что в Беларуси выпустили на свободу троих задержанных украинцев - Евгения Васильева, Константина Реуцкого и Оксану Алешину.

Напомним, в Беларуси уже пятый проходят акции протеста, которые начались 9 августа после завершения голосования на выборах президента. Первые три дня протесты сопровождались столкновениями между силовиками и демонстрантами. Правоохранители для разгона использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и дубинки. В ходе столкновений были задержаны около 7 тысяч человек.

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