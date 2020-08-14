Білорусь звільнила ще двох затриманих українців, - МЗС

Білорусь відпустила ще двох українців, які були затримані в ході протестів. Всього на свободу вийшли вже п'ятеро громадян України.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив заступник міністра закордонних справ Євген Єнін.

За його словами, серед звільнених - Шишка Роман і Павло Чернявський. Останній після виходу з ізолятора відчув себе не добре і був госпіталізований. Його травма виявилася несерйозною і він повернувся додому.

"Цей день видався досить продуктивним. На свободу вийшли цілих п'ять громадян України. Всі вони знаходяться в безпеці", - повідомив Єнін.

Він додав, що всім звільненим українцям була запропонована допомога для повернення в Україну. Деякі з них висловили готовність повернутися, проте хто саме Євген Єнін не уточнив.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомляв, що у Білорусі випустили на волю трьох затриманих українців - Євгенія Васильєва, Костянтина Реуцького і Оксану Альошину.

Нагадаємо, у Білорусі вже п'ятий проходять акції протесту, які почалися 9 серпня після завершення голосування на виборах президента. Перші три дні протести супроводжувалися зіткненнями між силовиками і демонстрантами. Правоохоронці для розгону використовували світлошумові гранати, гумові кулі і кийки. У ході зіткнень було затримано близько 7 тисяч чоловік.

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