Беларусь опередила Украину по количеству зараженных коронавирусом

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Беларуси провели более 80 тысяч тестов на коронавирус

Беларусь сегодня опередила Украину по количеству подтвержденных случаев заболевания коронавирус. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения Беларуси в Telegram.

По данным белорусского Минздрава, по состоянию на 16 апреля в стране было проведено свыше 81,2 тысячи тестов на коронавирус. Тестирование осуществляют 24 лаборатории.

В настоящее время зарегистрировано 4204 больных коронавирусной инфекцией. В поддержке аппарата искусственной вентиляции легких нуждаются 65 пациентов. При этом жертвами болезни стали 40 больных, у которых были хронические заболевания.

Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял, что в стране якобы не зарегистрировано ни одного летального случая от коронавируса. Лукашенко утверждает, что больные умирают не от заражения коронавирусом, а от хронических заболеваний.

Также РБК-Украина писало, что в Беларуси коронавирус подтвердили у более 300 медицинских работников. Наибольшее количество инфицированных коронавирусом медиков зафиксировано в Минске и Витебске.

Кроме того, по состоянию на 10 апреля было известно об инфицировании 1066 человек и 13 летальных случаев на территории Беларуси. При этом Лукашенко публично выступил против любых карантинных мер.