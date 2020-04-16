ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Беларусь опередила Украину по количеству зараженных коронавирусом

Новости » Коронавирус     16.04.2020 - 15:21
Беларусь опередила Украину по количеству зараженных коронавирусом
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Беларуси провели более 80 тысяч тестов на коронавирус

Беларусь сегодня опередила Украину по количеству подтвержденных случаев заболевания коронавирус. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения Беларуси в Telegram.

По данным белорусского Минздрава, по состоянию на 16 апреля в стране было проведено свыше 81,2 тысячи тестов на коронавирус. Тестирование осуществляют 24 лаборатории.

В настоящее время зарегистрировано 4204 больных коронавирусной инфекцией. В поддержке аппарата искусственной вентиляции легких нуждаются 65 пациентов. При этом жертвами болезни стали 40 больных, у которых были хронические заболевания.

Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял, что в стране якобы не зарегистрировано ни одного летального случая от коронавируса. Лукашенко утверждает, что больные умирают не от заражения коронавирусом, а от хронических заболеваний.

Также РБК-Украина писало, что в Беларуси коронавирус подтвердили у более 300 медицинских работников. Наибольшее количество инфицированных коронавирусом медиков зафиксировано в Минске и Витебске.

Кроме того, по состоянию на 10 апреля было известно об инфицировании 1066 человек и 13 летальных случаев на территории Беларуси. При этом Лукашенко публично выступил против любых карантинных мер.

В Южной Корее коронавирусом повторно заразились более 140 выздоровевших В ВСУ зафиксировали вторую смерть из-за коронавируса
Новости Украины БеларусьКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь