ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Білорусь випередила Україну за кількістю заражених коронавірусом

Новини » Коронавірус     16.04.2020 - 15:21
Білорусь випередила Україну за кількістю заражених коронавірусом
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Білорусі провели понад 80 тисяч тестів на коронавірус

Білорусь сьогодні випередила Україну за кількістю підтверджених випадків захворювання на коронавірус. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я Білорусі в Telegram.

За даними білоруського МОЗ, станом на 16 квітня в країні було проведено понад 81,2 тисячі тестів на коронавірус. Тестування здійснюють 24 лабораторії.

Наразі зареєстровано 4204 хворих на коронавірусну інфекцію. Підтримки апарату штучної вентиляції легенів потребують 65 пацієнтів. При цьому жертвами хвороби стали 40 хворих, у яких були хронічні захворювання.

Нагадаємо, раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко заявляв, що в країні нібито не зареєстровано жодного летального випадку від коронавірусу. Лукашенко стверджує, що хворі помирають не від зараження коронавірусом, а від хронічних захворювань.

Також РБК-Україна писало, що у Білорусі коронавірус підтвердили у понад 300 медичних працівників. Найбільша кількість інфікованих коронавірусом медиків зафіксована у Мінську та Вітебську.

Крім того, станом на 10 квітня було відомо про інфікування 1066 осіб та 13 летальних випадків на території Білорусі. При цьому Лукашенко публічно виступив проти будь-яких карантинних заходів.

У Південній Кореї коронавірусом повторно заразилися понад 140 людей У ЗСУ зафіксували другу смерть через коронавірус
Новини України БілорусьКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся