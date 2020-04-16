Білорусь випередила Україну за кількістю заражених коронавірусом

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Білорусі провели понад 80 тисяч тестів на коронавірус

Білорусь сьогодні випередила Україну за кількістю підтверджених випадків захворювання на коронавірус. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я Білорусі в Telegram.

За даними білоруського МОЗ, станом на 16 квітня в країні було проведено понад 81,2 тисячі тестів на коронавірус. Тестування здійснюють 24 лабораторії.

Наразі зареєстровано 4204 хворих на коронавірусну інфекцію. Підтримки апарату штучної вентиляції легенів потребують 65 пацієнтів. При цьому жертвами хвороби стали 40 хворих, у яких були хронічні захворювання.

Нагадаємо, раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко заявляв, що в країні нібито не зареєстровано жодного летального випадку від коронавірусу. Лукашенко стверджує, що хворі помирають не від зараження коронавірусом, а від хронічних захворювань.

Також РБК-Україна писало, що у Білорусі коронавірус підтвердили у понад 300 медичних працівників. Найбільша кількість інфікованих коронавірусом медиків зафіксована у Мінську та Вітебську.

Крім того, станом на 10 квітня було відомо про інфікування 1066 осіб та 13 летальних випадків на території Білорусі. При цьому Лукашенко публічно виступив проти будь-яких карантинних заходів.