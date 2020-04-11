В Беларуси коронавирусом заразились более 300 медиков

Иллюстративное фото (facebook.com WHO)

По каждому случаю инфицирования проводят эпидемиологическое расследование

Министерство здравоохранения Беларуси подтвердило инфицирование коронавирусом более 300 медицинских работников. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс-Запад".

По словам министра здравоохранения Владимира Караника, по состоянию на 11 апреля в Беларуси выявили 301 случай заражения медицинских работников. Наибольшее количество инфицированных зафиксирована в Минске и Витебске.

"На сегодняшний момент лабораторно подтвержден 301 случай заражения медицинских работников. По каждому случаю мы проводим эпидрасследование. Медики во время любого такого эпидемического подъема всегда были на передовой", - заявил он.

Отмечается, что большая часть инфицированных медработников находится в удовлетворительном состоянии, а те, кто имеют клинические проявления заболевания - получают лечение.

Напомним, ранее сообщалось, что в Беларуси коронавирусом заразились более тысячи человек. По состоянию на 10 апреля было известно об инфицировании 1066 человек и 13 летальных случаев. При этом президент Беларуси публично выступил против любых карантинных мер.