Беларусь может ограничить пользование интернетом

Фото: Андрей Дмитриев (realt by)

Интернет могут отключить, если появится такая необходимость

Совет безопасности Беларуси допускает ограничение интернета в стране. Такое решение может быть принято, если появится угроза национальной безопасности.

Об этом заявил кандидат в президенты Беларуси Андрей Дмитриев, сообщает Euroradio.

Дмитриев уточнил, что заявление о возможном отключении интернета сделал на сегодняшней встрече в Центризбиркоме секретарь Совета безопасности Андрей Равков.

По его словам, ограничения могут ввести, если в стране появится угроза безопасности людей, исходящей из онлайна.

Равков также рассказал, что, помимо задержанных ранее боевиков ЧВК "Вагнера", есть еще две группировки под Псковом и Невелем, которые готовят в стране террористический акт. На допросе некоторые задержанные заявили, что они приехали в Беларусь "делать революцию".

Напомним, ранее стало известно, что под Минском задержали 32 боевика иностранной частной военной компании "Вагнера".

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал ситуацию чрезвычайным происшествием и потребовал от России объяснений.

Сегодня следственные органы Беларуси открыли против боевиков уголовное дело за подготовку теракта.