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Білорусь може обмежити користування інтернетом

Мінськ, Четвер 30 липня 2020 10:39
Білорусь може обмежити користування інтернетом
Фото: Андрій Дмитрієв (realt by)
Автор: Роман Калиниченко

Інтернет можуть відключити, якщо з'явиться така необхідність

Рада безпеки Білорусі допускає обмеження інтернету в країні. Таке рішення може бути прийнято, якщо з’явиться загроза національній безпеці.

Про це заявив кандидат у президенти Білорусі Андрій Дмитрієв, повідомляє Euroradio.

Дмитрієв уточнив, що заяву про можливе відключення інтернету зробив на сьогоднішній зустрічі в Центрвиборчкомі секретар Ради безпеки Андрій Равков.

За його словами, обмеження можуть ввести, якщо в країні з'явиться загроза безпеці людей, що надходить з онлайну.

Равков також розповів, що, крім затриманих раніше бойовиків ПВК "Вагнера", є ще два угруповання під Псковом і Невелем, які готують в країні терористичний акт. На допиті деякі затримані заявили, що вони приїхали в Білорусь "робити революцію".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що під Мінськом затримали 32 бойовика іноземної приватної військової компанії "Вагнера".

Президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав ситуацію надзвичайною подією і зажадав від Росії пояснень.

Сьогодні слідчі органи Білорусі відкрили проти бойовиків кримінальну справу за підготовку теракту.

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