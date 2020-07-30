Білорусь може обмежити користування інтернетом

Фото: Андрій Дмитрієв (realt by)

Інтернет можуть відключити, якщо з'явиться така необхідність

Рада безпеки Білорусі допускає обмеження інтернету в країні. Таке рішення може бути прийнято, якщо з’явиться загроза національній безпеці.

Про це заявив кандидат у президенти Білорусі Андрій Дмитрієв, повідомляє Euroradio.

Дмитрієв уточнив, що заяву про можливе відключення інтернету зробив на сьогоднішній зустрічі в Центрвиборчкомі секретар Ради безпеки Андрій Равков.

За його словами, обмеження можуть ввести, якщо в країні з'явиться загроза безпеці людей, що надходить з онлайну.

Равков також розповів, що, крім затриманих раніше бойовиків ПВК "Вагнера", є ще два угруповання під Псковом і Невелем, які готують в країні терористичний акт. На допиті деякі затримані заявили, що вони приїхали в Білорусь "робити революцію".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що під Мінськом затримали 32 бойовика іноземної приватної військової компанії "Вагнера".

Президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав ситуацію надзвичайною подією і зажадав від Росії пояснень.

Сьогодні слідчі органи Білорусі відкрили проти бойовиків кримінальну справу за підготовку теракту.