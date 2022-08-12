Беларусь в очередной раз продлила военные учения у границы с Украиной

Беларусь вновь продлила военные учения у границ с Украиной до 20 августа.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на мониторинговую группу "Беларускі Гаюн".
Как отмечает мониторинговая группа, 13-14 августа станут выходными для полигонов.
Также известно, что из учений исключили пять полигонов и присоединили два новых:
Продолжение военных учений сейчас выглядит так:
"Очередное продление учений на неделю с 29 апреля. Общее количество продлений составляло 16 недель. Стоит отметить, что белорусская армия стала более подготовленной для оборонительных операций, но она по-прежнему не подготовлена к масштабному наступлению из-за отсутствия реального боевого опыта", - пишет мониторинговая группа.
Напомним, бывший командующий силами США в Европе Бен Ходжес в интервью РБК-Украина рассказал, что российские войска вряд ли попробуют новое наземное наступление в Украину через территорию Беларуси ближе к зиме.
В Генштабе также считают, что армия Беларуси не сможет самостоятельно вторгнуться на территорию Украины.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram