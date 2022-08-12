Беларусь в очередной раз продлила военные учения у границы с Украиной

Как отмечает мониторинговая группа, 13-14 августа станут выходными для полигонов.

Также известно, что из учений исключили пять полигонов и присоединили два новых:

210-й авиационный полигон ВВС;

войск ПВО полигон "Ружаны".

Продолжение военных учений сейчас выглядит так:

227 общевойсковой полигон "Борисовский" до 20.08;

полигон "Гожский" 6 омбр. до 19.08;

полигон "Брестский" 38 одбр. до 20.08;

полигон "Осиповичский" 51 абр. до 19.08;

212-й авиационный полигон "Ниман" к 19.08;

230 общевойсковой полигон "Обуз-Лесновский" до 19.08;

174 учебный полигон ВВС и войск ПВО "Доманово" до 19.08;

полигон "Лепельский" 19 омбр. до 20.08.

210-й авиационный полигон ВВС и войск ПВО (полигон "Ружаны") до 19.08.

Стрельбище возле села Вялец до 19.08.

"Очередное продление учений на неделю с 29 апреля. Общее количество продлений составляло 16 недель. Стоит отметить, что белорусская армия стала более подготовленной для оборонительных операций, но она по-прежнему не подготовлена к масштабному наступлению из-за отсутствия реального боевого опыта", - пишет мониторинговая группа.