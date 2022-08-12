Білорусь вкотре продовжила військові навчання біля кордону з Україною

Білорусь знову продовжила військові навчання біля кордонів з Україною до 20 серпня.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на моніторингову групу " Беларускі Гаюн ".

"Чергове продовження навчань на тиждень із 29 квітня. Загальна кількість продовжень становила 16 тижнів. Варто зазначити, що білоруська армія стала більш підготовленою для оборонних операцій, але вона, як і раніше, не підготовлена ​​до масштабного наступу через відсутність реального бойового досвіду", - пише моніторингова група.

Також відомо, що з навчань виключили п'ять полігонів та приєднали два нових:

Як відзначає моніторингова група, 13-14 серпня стануть вихідними для полігонів.

Нагадаємо, колишній командувач силами США в Європі Бен Ходжес в інтерв'ю РБК-Україна розповів, що російські війська навряд чи спробують новий наземний наступ в Україну через територію Білорусі ближче до зими.

В Генштабі також вважають, що армія Білорусі не зможе самостійно вторгнутися на територію України.

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