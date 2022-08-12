Білорусь вкотре продовжила військові навчання біля кордону з Україною

Білорусь знову продовжила військові навчання біля кордонів з Україною до 20 серпня.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на моніторингову групу "Беларускі Гаюн".
Як відзначає моніторингова група, 13-14 серпня стануть вихідними для полігонів.
Також відомо, що з навчань виключили п'ять полігонів та приєднали два нових:
Продовження військових навчань наразі виглядає так:
"Чергове продовження навчань на тиждень із 29 квітня. Загальна кількість продовжень становила 16 тижнів. Варто зазначити, що білоруська армія стала більш підготовленою для оборонних операцій, але вона, як і раніше, не підготовлена до масштабного наступу через відсутність реального бойового досвіду", - пише моніторингова група.
Нагадаємо, колишній командувач силами США в Європі Бен Ходжес в інтерв'ю РБК-Україна розповів, що російські війська навряд чи спробують новий наземний наступ в Україну через територію Білорусі ближче до зими.
В Генштабі також вважають, що армія Білорусі не зможе самостійно вторгнутися на територію України.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram