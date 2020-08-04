Беларусь объявила о военных сборах на границе с РФ

Министерство обороны Беларуси объявило о проведении военных сборов в Витебской области, что на границе с Россией. Сборы начнутся 11 августа.

Об этом сообщила пресс-секретарь Минобороны Беларуси Наталья Гаврусик, передает ТАСС.

По ее словам, данные сборы не являются срочными, а носят плановый характер.

"Подготовка военнообученного резерва на военных сборах - это процесс, который в вооруженных силах идет непрерывно. Военнообязанные постоянно призываются на сборы разной продолжительности в течение года. Плановые сборы проходят и в августе. В Витебской области они начнутся 11 августа", - сообщила Гаврусик.

Напомним, в конце июля в Беларуси задержали 33 боевиков российской частной военной компании "Вагнера", по данным белорусских правоохранителей они прибыли в страну для дестабилизации ситуации во время выборов президента, которые пройдут 9 августа.

После задержания белорусские пограничники заявили об усилении оперативного прикрытия границы с Россией.

Также РБК-Украина писало, что Украина и Беларусь усилили контроль на общей границе, спецоперацию будут проводить до конца октября.