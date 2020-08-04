Білорусь оголосила військові збори на кордоні з РФ

Міністерство оборони Білорусі оголосило про проведення військових зборів у Вітебській області, що на кордоні з Росією. Збори розпочнуться 11 серпня.

Про це повідомила прес-секретар Міноборони Білорусі Наталія Гаврусик, передає ТАСС.

За її словами, дані збори не є терміновими, а носять плановий характер.

"Підготовка военнообученного резерву на військових зборах - це процес, який у збройних силах йде безперервно. Військовозобов'язані постійно призиваються на збори різної тривалості протягом року. Планові збори проходять і в серпні. У Вітебській області вони розпочнуться 11 серпня", - повідомила Гаврусик.

Нагадаємо, в кінці липня в Білорусі затримали 33 бойовиків російської приватної військової компанії "Вагнера", за даними білоруських правоохоронців вони прибули в країну для дестабілізації ситуації під час виборів президента, які відбудуться 9 серпня.

Після затримання білоруські прикордонники заявили про посилення оперативного прикриття кордону з Росією.

Також РБК-Україна писало, що Україна і Білорусь посилила контроль на спільному кордоні, спецоперацію будуть проводити до кінця жовтня.