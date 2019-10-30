Беларусь объявила о сложностях в интеграции с Россией

В среду, 30 октября, премьер-министр Беларуси Сергей Румас на встрече с главой Счетной палаты РФ Алексеем Кудриным заявил о трудностях в интеграции с Россией. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

По его словам, трудности возникают из-за того, что экономики стран в последнее время развивались по-разному.

"Работа непростая, потому что за это время, к сожалению, экономики стран развивались по разным трекам, и сегодня как-то сблизить позиции, оказывается, не так просто", - сказал Румас.

Он также добавил, что при интеграции российская сторона ставит условия, которые не совпадают с белорусской позицией.

"Есть чувствительные вопросы для белорусской стороны, которые мы хотим в первую очередь решить на этом интеграционном треке. Есть вопросы, которые российская сторона ставит в первую очередь, а они иногда не совпадают с белорусской позицией", - пояснил белорусский премьер.

Напомним, ранее сообщалось, что уже в 2022 году Россия и Беларусь могут создать конфедеративное государство. Предполагается, что сначала страны создадут единый Налоговый и Гражданский кодексы, внешнеторговый режим, а также унифицируют учет собственности.

Также в белорусском Минфине заявляли, что перед началом углубленной интеграции с Россией в рамках Договора о создании Союзного государства надо решить ряд актуальных проблем. В частности, речь идет о налоговом маневре, из-за которого Беларусь может потерять до 10 млрд долларов.

Также РБК-Украина писало, что в начале октября на площади Свободы в Минске прошел митинг за независимость, участники которого протестовали, в том числе, против возможной интеграции с Россией.