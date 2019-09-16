Россия и Беларусь планируют создать конфедеративное государство

Фото: флаги Беларуси и России (tsargrad.tv)

Сначала страны создадут единый Налоговый и Гражданский кодексы

Уже в 2022 году Россия и Беларусь могут создать конфедеративное государство. Об этом говорится в программе экономической интеграции стран, сообщают росСМИ.

Сначала страны создадут единый Налоговый и Гражданский кодексы, внешнеторговый режим, а также унифицируют учет собственности.

"Она (программа экономической интеграции России и Беларуси, - ред.) рассчитана на полтора года и предполагает частичное объединение двух экономических систем с января 2021 года", - говорится в сообщении.

Речь идет о почти объединенном банковском надзоре, но с двумя центробанками, едином регуляторе рынков нефти, газа и электроэнергии и гармонизированном госрегулировании отраслей. Страны пока не решились вводить единую валюту или объединить эмиссионные банки. Тем не менее, они собираются частично объединить платежные системы. С 2021 года введут единый доступ к госзакупкам.

Программа никак не затрагивает государственное устройство России и Беларуси, оборону, государственную безопасность, образование, здравоохранение и науку.

Напомним, ранее президенту Беларуси Александру Лукашенко передали проект интеграции Беларуси с Россией, которым предусмотрено создание союзного государства. Беларусский лидер поручил ускорить согласование этого вопроса с Москвой.