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Россия и Беларусь планируют создать конфедеративное государство

Новости » Политика    16.09.2019 - 10:56
Россия и Беларусь планируют создать конфедеративное государство
Фото: флаги Беларуси и России (tsargrad.tv)

Сначала страны создадут единый Налоговый и Гражданский кодексы

Уже в 2022 году Россия и Беларусь могут создать конфедеративное государство. Об этом говорится в программе экономической интеграции стран, сообщают росСМИ.

Сначала страны создадут единый Налоговый и Гражданский кодексы, внешнеторговый режим, а также унифицируют учет собственности.

"Она (программа экономической интеграции России и Беларуси, - ред.) рассчитана на полтора года и предполагает частичное объединение двух экономических систем с января 2021 года", - говорится в сообщении.

Речь идет о почти объединенном банковском надзоре, но с двумя центробанками, едином регуляторе рынков нефти, газа и электроэнергии и гармонизированном госрегулировании отраслей. Страны пока не решились вводить единую валюту или объединить эмиссионные банки. Тем не менее, они собираются частично объединить платежные системы. С 2021 года введут единый доступ к госзакупкам.

Программа никак не затрагивает государственное устройство России и Беларуси, оборону, государственную безопасность, образование, здравоохранение и науку.

Напомним, ранее президенту Беларуси Александру Лукашенко передали проект интеграции Беларуси с Россией, которым предусмотрено создание союзного государства. Беларусский лидер поручил ускорить согласование этого вопроса с Москвой.

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