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В Минске проходит митинг против возможной интеграции с России

Новости » Политика    06.10.2019 - 18:05
В Минске проходит митинг против возможной интеграции с России
Фото: митинг в Москве (svoboda.org)

В Минске проходит митинг за независимость

В Минске на площади Свободы проходит так митинг за независимость, участники которого протестуют, в том числе, против возможной интеграции с Россией. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свободу".

Сообщается, что митинг инициировал оппозиционер Николай Статкевич в рамках предвыборных пикетов кандидатов в депутаты.

Ранее СМИ сообщали о том, что правительства России и Беларуси в начале сентября согласовали программу экономической интеграции двух стран, которая предусматривает частичное объединение их экономических систем к январю 2021 года. Также программа предусматривает создание единых Налогового и Гражданского кодексов и единого внешнеторгового режима, а также централизованного регулирования топливной сферы и других отраслей.

Напомним, перед началом углубленной интеграции России и Беларуси в рамках Договора о создании Союзного государства надо решить ряд актуальных проблем. Речь идет об устранении препятствий в поставках сельскохозяйственной и промышленной продукции, а также урегулировании спорных моментов, связанных с ценами на газ и нефть, а также проводящийся в России налоговый маневр.

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