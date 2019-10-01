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В Беларуси назвали препятствия для объединения с Россией

Новости » Политика    01.10.2019 - 09:35
В Беларуси назвали препятствия для объединения с Россией
Фото: Владимир Макей (facebook.com/embassybel)

По оценкам белорусского Минфина, из-за маневра страна может потерять до 10 млрд долларов

Перед началом углубленной интеграции России и Белоруси в рамках Договора о создании Союзного государства надо решить ряд актуальных проблем. Об этом заявил министр иностранных дел Белоруси Владимир Макей в интервью росСМИ.

Речь идет об устранении препятствий в поставках сельскохозяйственной и промышленной продукции, а также урегулировании спорных моментов, связанных с ценами на газ и нефть, а также проводящийся в России налоговый маневр.

По оценкам белорусского Минфина, из-за маневра страна может потерять до 10 млрд долларов.

Минск, по словам Макея, в первую очередь заинтересован в том, чтобы решить все эти проблемы.

"И естественно, я думаю, что если они не будут решены, то говорить о подписании программы дальнейших действий будет трудно, потому что мы не поймем логики наших партнеров", - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что в 2022 году Россия и Беларусь могут создать конфедеративное государство. В частности, планируется разработка программы экономической интеграции, в рамках которой будут созданы единый Налоговый и Гражданский кодексы, внешнеторговый режим, а также предполагается унификация учета собственности.

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