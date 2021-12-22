Беларусь обвиняет Украину в провокациях на границе: "вынуждены реагировать"

"В непосредственной близости от границы Украиной активно проводятся учения, замысел которых имеет все признаки проведения полноценной военной операции. Идет накачка информационного пространства откровенно враждебными посылами", - сказал РБК-Украина уполномоченный представитель комитета Антон Бычковский.

В частности, примером такого "агрессивного поведения" Украины, по его мнению, инцидент с якобы залетом украинского боевого вертолета на территорию Беларуси 4 декабря.

По словам белорусского представителя, такие инциденты могут привести "к негативным последствиям".

Однако, он не уточнил, что именно имеется в виду. Пока что, по информации Госпогранкомитета Беларуси, ситуация на украино-белорусской границе спокойная.

"В случае возникновения угрозы национальной безопасности, продолжение провокаций, белорусская сторона будет вынуждена адекватно реагировать, в т. ч. путем усиления охраны границы с Украиной", - сообщили в ведомстве.